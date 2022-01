Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Georges Rodenbach : Maitre du symbolisme, le plus belge des parisiens sur Auvio

Nous sommes le 24 décembre 1898.

En feuilletant « Le Figaro », sous la plume de Gustave Larroumet, historien d'art, écrivain et haut fonctionnaire, on peut lire ceci :

« Hier matin, au premier coup d'œil jeté sur le journal, j'éprouvais cette secousse de surprise et de douleur, si fréquent, dans la vie de Paris, où l'on apprend la mort de ses amis avant de les savoir malades.

Georges Rodenbach vient d'être enlevé, brusquement, en pleine force, à quarante-trois ans.

Il y a quelques jours, il me parlait de son dernier livre et, sachant en quelle estime je tenais son talent, il me quittait sur ces mots : « Parlerez-vous de moi ? »

Je lui promis, et je tiens ma promesse avec ces lignes qu'il ne lira pas.

Georges Rodenbach avait reçu l'adoption des lettres françaises, grâce au Figaro.

Il n'était connu que dans les cénacles, lorsque la publication de « Bruges-la-morte », dans ce journal, vint apprendre son nom au grand public.

La poésie de la mort lui ouvrait la vie littéraire.

Il contractait ainsi une dette envers l'impitoyable créancière, une dette qu'il paye à bien courte échéance. »

Larroumet revient dans la suite de son article sur le parcours et les qualités littéraires de son ami et conclut ainsi :

« Il s'est endormi, loin de Bruges, le soir de Noël, à l'heure où le cloches tintent pour la dernière fois, avant le repos de la nuit.

Qu'il soit couché dans la terre de France ou que la Belgique réclame son enfant mort, il ne sera pas exilé.

Il avait deux patries, celle de son berceau et de celle de sa tombe. »

C'est dix ans avant sa disparition que Georges Rodenbach monte à la capitale française.

Il devient un parfait dandy, noue des amitiés avec Mallarmé, Mirbeau, Rodin, le jeune Proust et beaucoup d'autres.

Chroniqueur de la Belle Epoque, il était un personnage complexe et paradoxal.

Tentons d'en percer les secrets ...

Invité : Marc Quaghebeur, docteur en Philosophie et Lettres, directeur des « Archives et Musée de la Littérature à Bruxelles » jusqu'en 2019, il dirige la collection « Documents pour l'Histoire des Francophonies » (chez l'éditeur chez P.I.E. Peter Lang).





14 heures : « Romain Gary à Los Angeles, partie 1 »

Ce jeudi nous partons pour Los Angeles. Mais la Cité des Anges des années 50. Une ville gigantesque et magnifique que découvre le romancier Romain Gary en 1955, lui qui cette année-là vient d'être nommé consul général de France ! Oui Gary a aussi été consul. Je dis « aussi » car il a eu 1001 vies. Pilote de guerre, résistant, proche du général de Gaulle, porte-parole de la délégation française aux Nations Unies... sans oublier son double prix Goncourt sous deux noms différents, Romain Gary et Emile Ajar. Donc oui, Gary a vécu en Californie pendant 5 ans entre 1955 et 1960. Ce sont ces années-là que nous allons revivre car ces années sont importantes. Pendant son séjour californien, Romain Gary va écrire ses deux plus grands livres : « Les racines du ciel » et « La promesse de l'aube » ! Et ce voyage, Nicolas Buytaers vous le propose en compagnie du romancier français Kerwin Spire qui a publié chez Gallimard un livre intitulé justement « Monsieur Romain Gary, Consul général de France » !

