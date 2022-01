Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Belle Greene : l'Afro-américaine qui décida de devenir "blanche". sur Auvio

Pendant cinquante ans, Belle Greene sera la coqueluche de l'aristocratie internationale, vivant des amours passionnées avec de grands collectionneurs, fumant, buvant, dansant travaillant sans cesse à la constitution de la collection de la prestigieuse Morgan Library de NY.

Mais Belle cache un secret qui, s'il venait à être découvert, causerait sa perte.

Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et sur ce point, l'Amérique ségrégationniste est implacable depuis les lois Jim Crow de 1877.

C'est la « règle de la goutte unique » qui prévaut :« Une seule goutte de sang noir dans les veines, fabrique à jamais des ''nègres'' ».

Belle Greene, a la peau claire, elle a décidé mentir sur ses origines et de passer dans le monde des blancs.



Invitée : Alexandra Lapierre « Belle Greene » aux éditions Flammarion



14 heures : l'histoire de la contraception masculine



Pilule pour les hommes, vasectomie, slip thermique: depuis plusieurs décennies, les médias annoncent l'arrivée imminente sur le marché de la contraception pour les hommes. Pourtant, à l'heure actuelle, la charge contraceptive reste le fait quasi exclusif des femmes... Pourquoi? Et d'ailleurs en a-t-il toujours été ainsi? En compagnie de Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain, journalistes et auteurs du roman graphique "les contraceptés, enquête sur le dernier tabou", paru aux Editions Steinkis, Cindya Izzarelli vous convie à une balade à 3 voix dans la discrète histoire de la contraception au masculin..."

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire