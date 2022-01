Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Clowns sur Auvio

Drôle, fantasque, ubuesque ou terrifiant, le clown nourrit notre imaginaire depuis l'enfance. Façonné par William Shakespeare, Molière, Alfred Jarry, Federico Fellini ou Stephen King, le clown ne connaît pas les frontières pour s'exprimer. Tomber pour faire rire est un mécanisme joyeux qui remonte probablement à l'aube de l'humanité. Bouffons, fous et farceurs sont les grands ancêtres du clown qui puise dans ses origines à la fois sacrées et profanes pour émouvoir ou divertir.

Invité : Pascal Jacob, auteur « Clowns aux éditions Seuil et est également chargé de cours d'histoire du cirque à l'Ecole Nationale de Cirque de Montréal, au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et à l'Académie Fratellini.



14 heures : Arthur Grumiaux, les archives d'un musicien d'exception

Né en 1921 à Villers Perwin et mort à Bruxelles en 1986, Arthur Grumiaux est décrit comme le dernier représentant de la fameuse école belge de violon, dans la lignée de Henri Vieuxtemps et d'Eugène Ysaye. Alors qu'il n'a que 15 ans, on écrit de lui : Il ne nous est pas arrivé souvent de faire confiance absolue à l'année, mais en ce qui concerne ce jeune homme de quinze ans, il est presque impossible de ne pas croire qu'il sera un jour l'un des premiers virtuoses d'Europe pour ne pas dire plus.

Invitée : Romane Massart, diplômée en musicologie de l'Université de Liège depuis septembre 2021. Début décembre, elle a intégré, pour un an, la section de la Musique de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) pour valoriser les archives du Fonds Arthur Grumiaux.

