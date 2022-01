Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Anais Nin sur Auvio

Romancière , Anaïs Nin est une femme de lettres américaine d'origine franco-cubaine.

Devenue célèbre suite à la publication de ses journaux intimes dans lesquels Anais Nin détaillent ses pensées privées et ses relations personnelles.

La version non censurée de ses journaux n'a pu être publiée qu'après sa mort et celle de son mari. Elle est aussi l'une des premières femmes à écrire des ouvrages érotiques.

On retrouve Anais Nin dans une interview des archives de la Sonuma de 1976 juste un avant sa mort le 14 janvier 1977 à l'âge de 73 ans.



14 heures : Le Temple de Baalshamîn et le projet Collart-Palmyre

En 2015, disparaissait le temple de Baalshamîn, un temple vieux de 2000 ans sur le site de Palmyre en Syrie qui été dégagé des sables dans les années 50 par une mission archéologique suisse.

C'est suite à cette destruction en 2015 que le projet Collart-Palmyre est né. Ce projet numérise les archives de l'archéologue suisse Paul Collart afin de préserver la mémoire de ce patrimoine.

Pour en parler, Johanne Dussez , notre partenaire de la Première à la radio Suisse Romande reçoit Patrick Michel, Maître d'enseignement et de recherche à l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité à l'Université de Lausanne

