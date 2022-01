Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : L'Empire Britannique et la puissance du charbon sur Auvio

Nous sommes en 1869.

Matthew Arnold, poète et intellectuel anglais, de renom, plutôt libéral mais méfiant envers le matérialisme de son temps se questionne à propos de la grandeur de son pays associée à l'exploitation du charbon.

Dans son ouvrage « Culture and Anarchy », il écrit :

« Chacun a dû observer le langage étrange qui a eu cours lors des récentes discussions sur l'éventuelle défaillance de notre approvisionnement en charbon.

Notre charbon, disaient des milliers de personnes, est le véritable fondement de notre grandeur nationale ; si notre charbon vient à manquer, c'est la fin de la grandeur de l'Angleterre.

Mais qu'est-ce que la grandeur ? (...)

Si l'Angleterre était engloutie par la mer demain, laquelle des deux, dans cent ans, susciterait le plus l'amour, l'intérêt et l'admiration de l'humanité, laquelle, par conséquent, serait la plus à même de prouver qu'elle a possédé la grandeur : l'Angleterre des vingt dernières années, ou l'Angleterre d'Elizabeth, d'une époque de splendides efforts spirituels, mais où notre charbon, et nos opérations industrielles dépendant du charbon étaient très peu développés ? »

De la fin du règne de Victoria jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le charbon est indispensable au bien-être des citoyens anglais.

On compose des poèmes à sa gloire.

L'Empire britannique lui doit son hégémonie.

Pour le meilleur et pour le pire ...





Invité : Charles-Francois Mathis, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 panthéon-Sorbonne.

Auteur de : « La civilisation du charbon » ; éd. Vendémiaire.



14 heures : Yvonne Reynders, la pionnière du cyclisme féminin



Bien avant Eddy Merckx, la Belgique a connu un autre grand champion cycliste... ou plutôt une autre grande championne. Son nom ? Yvonne Reynders. En 1959, alors à peine âgée de 22 ans, Yvonne est la première coureuses belge à remporter le Championnat du monde de cyclisme sur route. Mieux encore, sa carrière est hallucinante : elle est septuple championne du monde (4 fois sur route et 3 fois sur piste) et 11 fois médaillée d'or (en Belgique). Et pourtant, on connait peu (voire pas du tout) son nom et son parcours. Avec la journaliste sportive Delphine Pouppez, Nicolas Buytaers vous propose d'embarquer dans une course folle, celle des nombreuses victoires d'Yvonne Reynders, plus que jamais, un exemple à suivre pour toutes ces jeunes filles qui veulent se mettre au vélo !

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire