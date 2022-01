Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Jules Michelet : Un historien controversé à redécouvrir sur Auvio

Nous sommes en 1884.

Dans la préface de son ouvrage intitulé « Ma jeunesse », l'historien français Jules Michelet écrit à propos de l'histoire :

« Élevé par elle sur les sommets ou plongés dans les marais fangeux, on plane, on patauge, on trébuche aux sentiers scabreux, mais on va toujours sans reprendre haleine.

Pour tout ce qui est personnel, on dit toujours : « à demain ».

Hélas ! ce lendemain dont la vision décevante passe devant nos yeux, ce dernier soir de la vie que nous voudrions réserver pour le bonheur intime ou le recueillement de la pensée, nous ne le verrons pas.

En ce qui me concerne, tout me fait pressentir que ce lendemain aura déjà sonné pour moi l'heure d'éternité ».

Vingt ans plus tôt, il déclarait :

« Le temps avance (...)

je ne ferai probablement jamais mes Mémoires ; mais, dans mes notes éparses et tant d'années accumulées, dans mes journaux (...), dans les programmes de mes livres, dans les matériaux de mon enseignement, surtout dans mes cours inédits du Collège de France, - où tant de fois, j'ai porté devant mes auditeurs mon cœur saignant des malheurs de la patrie et de mes propres blessures ; enfin, dans mes préfaces, plutôt dans leur préparation que dans le texte même, j'en laisserai tous les éléments.

C'est là, que j'ai exprimé mes pensées et mes sentiments les plus intimes sous la forme la plus vivante, la plus originale, la plus vraie, j'oserai dire la plus féconde ».

Face à l'échec des Révolutions du dix-neuvième siècle dont il est le contemporain, Michelet verra dans le XVIe siècle, celui de la Renaissance, un bouclier opposé au pessimisme d'une humanité en perte d'héroïsme.

Dès lors, il va concevoir une nouvelle façon de penser l'histoire, n'hésitant pas à y mêler son autobiographie, au risque de manipuler le passé pour expliquer le présent.

L'historien a été très décrié, controversé par le vingtième siècle.

Faut-il le redécouvrir aujourd'hui ?





Invité: Denis Crouzet, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, auteur de « Le XVIe siècle est un héros - Michelet, inventeur de la Renaissance » ; A. Michel.



14 heures : Isala Van Diest, la première femme médecin de Belgique.



Isala Van Diest fait partie de celles qui ont bousculé les codes de la société du 19ème siècle. Contournant les obstacles avec audace et détermination, elle finit par obtenir l'autorisation d'accéder à l'université et d'ouvrir par la suite son cabinet médical. Première femme médecin en Belgique, Isala Van Diest a donné l'accès à bien d'autres femmes à une discipline exclusivement masculine. Retour sur son histoire et son parcours avec Yasmine Boudaka



Invitées : Anne Catherine Dumont et Sophie Glansdorff, historiennes au Centre National de l'Histoire des Sciences.

