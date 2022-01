Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : La philo pour nous sauver ? sur Auvio

Nous sommes en 1644.

René Descartes, mathématicien, physicien, philosophe, âgé de 48 ans écrit, dans un ouvrage intitulé « Les Principes de la philosophie », en vo « Principia Philosophiae » :

« C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher ; et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n'est point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de celles qu'on trouve par la philosophie ; et, enfin, cette étude est plus nécessaire pour régler nos mœurs et nous conduire en cette vie, que n'est l'usage de nos yeux pour guider nos pas.

Les bêtes brutes, qui n'ont que leur corps à conserver, s'occupent continuellement à chercher de quoi le nourrir ; mais les hommes, dont la principale partie est l'esprit, devraient employer leurs principaux soins à la recherche de la sagesse, qui en est la vraie nourriture ; et je m'assure aussi qu'il y en a plusieurs qui n'y manqueraient pas, s'ils avaient espérance d'y réussir, et qu'ils sussent combien ils en sont capables... »

Descartes, qui mourra 56 ans plus tard, à Stockholm, est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne.

Son « Discours de la méthode » reste une valeur sûre avec son fameux « Je pense, donc je suis ».

Descartes, Spinoza, Aristote, Platon, Rousseau, Bergson, Nietzsche, Deleuze et les autres peuvent-ils encore nous aider à comprendre ce qui nous entoure et nous constitue ?

La philosophie peut-elle panser nos plaies, nous aider à grandir, nous apprendre à mieux aimer, à moins souffrir ?

La route est longue !

Esquissons un premier pas ...



Avec nous : Pascale Seys, docteur en philosophie, enseignante à l'UCLouvain, journaliste à la RTBF, à la barre des « P'tits shoot de philo » sur Musiq3.

Autrice de « Connais-toi! Toi-même! Refaire un petit coin du monde » ; éd.Racine



14 heures : Christine de Pizan

Christine de Pizan est née en 1364.

C'est la première femme française qui vivra de sa plume et elle est aussi l'autrice de « La cité des dames », qui est considéré aujourd'hui comme le premier manifeste féministe occidental. Régine Dubois vous dresse le portrait de cette femme qui a bousculé les codes de son époque en compagnie de Mireille Delaunay, professeure de lettres et autrice de « Dix portraits d'écrivaines rebelles en leur temps » aux éditions Complicités.

