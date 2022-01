Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Françoise Dolto , pionnière de la psychanalyse des enfants sur Auvio

Nous sommes le 6 novembre 1908, à Paris, dans le 6e arrondissement.

C'est là que naît au sein d'une famille bourgeoise, au milieu de sept enfants : Françoise Marette qui deviendra plus tard, par son mariage, Françoise Dolto.

Un environnement catholique, monarchiste, où le destin des filles est de devenir des mères de famille.

Ce qui ne convient pas à Françoise : elle tient tête à sa mère et obtient le baccalauréat.

Elle poursuit alors des études d'infirmière puis de médecine.

En 1939, elle soutient une thèse intitulée "Psychanalyse et pédiatrie".

Elle ouvre son cabinet, travaille aussi en hôpital et s'engage en psychanalyse auprès de Jacques Lacan avec lequel elle participera à la création de l'Ecole freudienne de Paris.

A partir de 1976, le grand public va apprendre à connaître Dolto à travers une série d'émissions radiophoniques sur France Inter.

La psychanalyste et pédiatre ouvre des lieux d'accueil pour les petits et leurs parents que l'on appelle les "maisons vertes".

Considérant que l'individu est un sujet à part entière dès son plus jeune âge, les travaux de Dolto ont renouvelé le rapport des adultes aux enfants.

Aujourd'hui, sa pensée est remise en question par certains professionnels ou observateurs qui parlent de permissivité, d'ambiguïté sur les questions d'abus, d'inceste, de viol ...

Françoise Dolto meurt le 25 août 1988, écoutons-là au grâce aux archives de la Sonuma dans une séquence réalisée par Laurence Ayrianoff...



14 heures : Le mausolée de l'Empereur Qin

Le site archéologique où repose Qin, le premier unificateur de la Chine, n'a été découvert qu'en 1974.

C'est là que l'on a trouvé les vestiges de 8000 guerriers en terre cuite devenus rapidement célèbres dans le monde.

Danielle Elisseeff, historienne et spécialiste de la Chine au micro de Joanne Dussez notre partenaire de la Première à la Suisse Romande.

