Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Pierre-Auguste Renoir , peindre jusqu'à la fin sur Auvio

Nous sommes le 3 avril 1876.

Ouvrons l'édition du jour du « Figaro », on y peut lire un article sorti de la plume du journaliste, d'origine allemande, Albert Wolff qui s'exprime à propos d'une œuvre signée par Pierre-Auguste Renoir.

L'œuvre est intitulée « Etude. Torse, effet de soleil ».

Il s'agit d'un nu peint en extérieur et moucheté d'ombres bleues.

Wolff écrit :

« Essayez donc d'expliquer à M. Renoir que le torse d'une femme n'est pas un amas de chairs en décomposition avec des taches vertes, violacées, qui dénotent l'état de complète putréfaction dans un cadavre.»

La même année, l'illustrateur, caricaturiste et graveur français, Bertall, note, lui, dans le journal « Le Soir » :

« Dans des cadres bizarres, des contournements grotesques, des fracas de couleur sans forme et sans harmonie, sans perspective et sans dessin ».

Inachevée, bâclée, maladroite, voilà comment ses contemporains ont considéré la peinture de Renoir, avant de la décréter révolutionnaire.

Figure majeure de l'Impressionnisme, Renoir ne lui a pourtant pas toujours été fidèle, opérant un retour au classicisme qui sera incompris par beaucoup de ses collègues avant-gardistes.

Ainsi le critique Joris-Karl Huysmans se fendra d'un « Allons, bon ! Encore un qui est pris par le bromure de Raphaël ! »

« Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas encore d'autres », disait Renoir, on a très envie de lui donner raison...



Avec nous : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : La vraie Histoire du faux soir



Le Mardi 9 novembre 1943, alors que le Journal officiel Le Soir est réquisitionné par l'occupant, une poignée de journalistes décident de s'en moquer et de sortir un pastiche. L'édition qu'ils parviennent à publier restera dans l'Histoire comme le Faux Soir, une vraie preuve du courage face à la terrible force de l'occupant.



Avec vous Jean Marc Panis nous allons revenir sur cette supercherie incroyablement audacieuse et diablement dangereuse.

