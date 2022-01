Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Leopold Sedar Senghor sur Auvio

Nous sommes le 12 juillet 1931, rue Saint-Jacques à Paris, au cœur de quartier latin.

Ce jour-là, Léopold Sédar Senghor, âgé de 25 ans, assiste à la distribution des prix du lycée Louis-Le-Grand.

Le jeune homme, arrivé trois ans plus tôt du Sénégal, y a étudié en classes préparatoires littéraires.

Même s'il a échoué au concours de l'Ecole normale supérieure, il peut-être satisfait car il a bien travaillé et son nom figure au tableau d'honneur comme celui de son camarade Georges Pompidou.

Au cour de la cérémonie, les orateur vont se succéder dont un géographe, Joseph Duplessis-Kergomard.

Celui-ci a décidé d'évoquer l'Exposition coloniale qui bat son plein au bois de Vincennes.

Senghor l'écoute avec beaucoup d'attention mais les propos paternalistes du professeur émérite à l'égard des peuples d'Afrique ne vont pas du tout lui plaire.

Léopold Sédar Senghor ne va, alors, cesser, durant sa longue vie, de penser l'émancipation des Africains.

Il est avec Aimé Césaire l'inventeur de la « négritude » dont il fera une arme.

Premier président de la République du Sénégal, homme de lettres, il sera aussi le premier africain à siéger à l'Académie française.

Chantre d'une civilisation universelle, Léopold Sédar Senghor ne fait, toutefois, pas l'unanimité.

Entre celles et ceux qui voient en lui le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies et les autres qui le considèrent comme le soutient d'un néocolonialisme, tentons de comprendre une destinée intellectuelle et politique complexe...

Invité : Jean-Pierre Langellier, journaliste spécialiste de l'Afrique, collaborateur au journal « Le Monde » pendant de nombreuses années.

Auteur de : »Léopold Sédar Senghor » ; éd. Perrin.



14 heures : Homo Lundens : Je joue, donc je suis 2/2



L'homme joue depuis qu'il pense. Il faut remonter il y a près de 6.000 ans pour en trouver une trace tangible. C'est cette aventure incroyable, celle du jeu, que nous allons raconter avec Michel Van Langendonckt, enseignant à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant, et fondateur du diplôme de science et technique du jeu.

Une rencontre signée Jean-Marc Panis

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire