Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Gaufre de Bruxelles, gaufre de Liège : Rien à voir ? sur Auvio

Nous sommes en avril 1864.

Allons donc faire un tour à la Foire aux Pains d'épice de Paris.

Elle est l'ancêtre de l'actuelle Foire du Trône.

L'événement connaît, depuis quelques années, un essor fantastique : on estime le nombre des forains à plus de 1200.

Les festivités commencent le jour de Pâques et durent quinze jours avec une prolongation éventuelle de huit jours.

La place du Trône , avec sa triple rangée de baraques en tout genre accueille les manèges de chevaux de bois à un ou deux étages qui, à l'époque, sont réservés aux adultes , on y voit aussi des balançoires , des marchands de faïence et toute une série de "Cabinets de curiosités" très à la mode en cette fin du XIXème siècle, comme un « Musée de l'anatomie ».

On s'amuse et l'on se sustente en se gavant de confiseries : sucres d'orge, pains d'épice, bien sûr, mais aussi pâtes d'amande de Lille, briques de Reims, moustacholles de Tournai, Nonettes de Commercy et gaufres de Bruxelles.

De Bruxelles et pas encore de Liège...

Mais d'où viennent-elles ces fameuses gaufre qui, aujourd'hui, font la renommée de la Belgique ?

Quelles différences existent-ils entre le savoir-faire des pâtissiers de la capitale et celui des artisans qui font briller les couleurs de la cité ardente ?

Embarquons pour un voyage avec ou sans sucre, avec ou sans levure, plus ou moins mouillé...

Voici l'histoire de la Gaufre !



Invité : Pierre Leclercq, membre du Centre de Gastronomie Historique, collaborateur scientifique de l'université de Liège et animateur de la chaîne Youtube « L'histoire à pleine dents ».



14 heures : Homo Lundens : Je joue, donc je suis 1 /2



L'homme joue depuis qu'il pense. Il faut remonter il y a

près de 6.000 ans pour en trouver une trace tangible. C'est cette aventure incroyable, celle du jeu, que nous allons raconter avec Michel Van Langendonckt, enseignant à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant, et fondateur du diplôme de science ey technique du jeu. Une rencontre signée Jean-Marc Panis

