Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Les aliénés dans la grande guerre sur Auvio

Nous sommes le 28 août 1916, à Grimbergen.

L'épouse de Christian D. , inscrit comme pensionnaire de l'asile de cette commune du Brabant flamand, écrit au directeur de l'institution :

Depuis le début de la guerre, (...) je suis seule à pourvoir pour tout, avec un commerce, dont en temps de paix, on ne pouvait encore subsister sans autre emploi.

Aujourd'hui, ce commerce n'est plus rien et je dois faire face aux menaces des taxes, loyer, contributions etc., tant d'autres choses qui me plongent dans des dettes insurmontables (...)

Je me permets encore de vous demander, Monsieur le Directeur, si vous pouvez soigner mon mari comme indigent . »

Quel a été le sort des patients et des patientes psychiatriques lors de la grande guerre, en Belgique ?

Invitée : Anne Roekens, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Namur et Benoît Majerus, enseignant-chercheur à l'Université de Luxembourg.





13h45 : Le Téflon

Dernier épisode de notre série consacrée à la sérendipité.

Une série sur les découvertes faites par hasard. Après la pénicilline, le micro-onde ou encore le LSD, on va s'intéresser pour terminer à un revêtement quasi magique : le téflon.

Un matériau surprenant et contesté que l'on retrouve partout, et notamment sur nos poêles dans notre cuisine.

Comment ce téflon a-t-il été découvert ? Réponse avec Aline Jacobs et des archives de la SONUMA

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire