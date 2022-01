Un Jour dans l'Histoire : Les Mille vies de Joseph Kabris sur Auvio

Les Mille vies de Joseph Kabris

Nous sommes le 30 juin 1817.

Dans « Le Moniteur universel », journal fondé à Paris, 28 ans plus tôt, par Charles-Joseph Panckoucke, on peut lire ceci, à propos de l'arrivée, à Calais, d'un navire provenant de Russie:

« Un individu très curieux à voir et à entendre est également arrivé avec l'escadre russe.

Il est natif de Bordeaux et se nomme Joseph Kabris.

Embarqué en 1792 par les Anglais dans la Manche, et par suite s'enrôla dans une légion d'émigrés, au service des Anglais.

Il fit partie de l'expédition de Quiberon, se sauva à la nage et regagna les frégates anglaises.

De retour à Londres, il s'engagea comme sous-officier à bord d'un bâtiment marchand, pour un voyage au long cours.

Ce bâtiment se perdit aux Îles Marquises (...) et un Anglais et lui furent les deux seuls qui se sauvèrent.

Accueilli par les habitants d'une de ces îles (...), il fut adopté par eux, et tatoué de la tête aux pieds, comme les autres insulaires.

On lui donna en mariage la fille du Roi, et il a vécu neuf ans avec ces sauvages parfaitement heureux (...)

Ces peuples sont anthropophages et mangent les prisonniers qu'ils font sur les tribus avec lesquelles ils sont en guerre.

Le capitaine russe Krosenstern toucha à cette île dans son voyage autour du monde et le prit à son bord (...)

Il fut débarqué au Kamchatka, et entra au service russe en qualité de lieutenant de vaisseau.

Il rentre en ce moment en France, et a le dessein de se retirer à Bordeaux, son pays natal (...) »

Qui est ce mystérieux Joseph Kabris ?



Invité: Christophe Granger, historien et sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Saclay. « Joseph Kabiris ou les possibilités d'une vie » ; éd.Anamosa.



Les rayons X

La suite de notre série consacrée à la sérendipité (l'art de faire des découvertes par hasard).

Aujourd'hui, focus sur une découverte qui a bouleversé la médecine et surtout la manière de poser des diagnostics.

Fin du 19ème siècle, Wilhelm Röntgen découvre un nouveau type de rayon : les rayons X

Retour sur la découverte de ce physicien avec Aline Jacobs

