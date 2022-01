Un Jour dans l'Histoire : 13h15: Quelques personnages curieux à travers les siècles sur Auvio

Nous sommes le 9 octobre 1694, au château de Fontainebleau, à une soixantaine de kilomètres de Paris.

Elisabeth-Carlotte de Bavière, princesse Palatin, belle-sœur du roi Louis XIV, écrit à sa cousine et marraine, la duchesse Sophie-Charlottte de Hanovre :

« Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez ; chiez donc tout votre chien de saoul.

Nous n'en sommes pas de même ici, où je suis obligée de garder mon étron pour le soir ; il n'y a point de frottoir aux maisons du côté de la forêt.

J'ai le malheur d'en habiter une, et par conséquent le chagrin d'aller chier dehors, ce qui me fâche, parce que j'aime à chier à mon aise, et je ne chie pas à mon aise quand mon cul ne porte sur rien.

Item, tout le monde nous voit chier ; il y passe des femmes, des hommes, des filles, des garçons, des abbés et des suisses ; vous voyez par-là que nul plaisir sans peine, et qui si on ne chiait point, je serais à Fontainebleau comme le poisson dans l'eau.

Il est très chagrinant que mes plaisirs soient traversés par des étrons ; je voudrais que celui qui a le premier inventé de chier, ne pût chier, lui et toute sa race, qu'à coups de bâton.

Comment, mordi ! qu'il faille qu'on ne puisse vivre sans chier ?

Soyez à table avec la meilleure compagnie du monde, qu'il vous en prenne envie de chier, il vous faut aller chier.

Soyez avec une jolie fille, une femme qui vous plaise ; qu'il vous prenne envie de chier, il faut aller chier ou crever.

Ah ! maudit chier, je ne sache point plus vilaine chose que de chier.

Voyez passer une jolie personne, bien mignonne, bien propre, vous vous récriez : Eh ! que cela serait joli si cela ne chiait pas !

Je le pardonne à des crocheteurs, à des soldats, aux gardes, à des porteurs de chaises, et à des gens de ce calibre-là.

Mais les empereurs chient, les impératrices chient, le pape chie, les cardinaux chient, les princes chient, les archevêques et les évêques chient, les généraux d'ordre chient, les curés et les vicaires chient.

Avouez donc que le monde est rempli de vilaines gens, car enfin, on chie en l'air, on chie sur terre, on chie dans la mer, tout l'univers est rempli de chieurs et les rues de Fontainebleau de merde, car ils font des étrons plus gros que vous, Madame.

Si vous croyez baiser une belle petite bouche avec des dents bien blanches, vous baisez un moulin à merde ; tous les mets les plus délicats, les biscuits, les pâtés, les tourtes, les perdrix, les jambons, les faisans, tout n'est que pour faire de la merde mâchée. »

Curieux personnage que la Palatine !

D'autres encore ont traversés les siècles : partons à la rencontre de quelques-uns d'entre eux...

Invitée: Priscille Lamure, auteure de « Drôles d'histoires ! Cabinet de curiosités historiques et déjantées » ; éd. du Trésor.





13h45 : La pénicilline, les rayons X ou encore le four à micro-onde.

Ces inventions ont toutes quelque chose en commun : elles ont été découvertes un peu par hasard.

Des inventions auxquelles nous consacrons une mini-série cette semaine.

Une mini-série consacrée à la sérendipité : un mot entré dans le dictionnaire il y a quelques années à peine et qui se définit comme la capacité, l'art de faire une découverte par hasard.

On commence avec l'histoire de la pénicilline racontée par Aline Jacobs avec notamment des archives de la SONUMA

