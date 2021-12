Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : El Greco : Peintre dans l'âme sur Auvio

Nous sommes en 1611 , à Tolède, dans le centre de l'Espagne.

Francisco Pacheco, dont l'histoire retient surtout qu'il a été le maître de Velasquez mais qui est aussi un théoricien de l'art et un théologien, rend visite à celui que l'on nomme El Greco .

Celui-ci lui fait voir ses modèles, ses maquettes et ses sculptures en cire servant à la composition de ses toiles.

Il lui montre aussi les originaux peints à l'huile de toutes ses compositions.

Pacheco demande alors à son hôte :

Qu'est-ce qui est le plus difficile, peindre ou dessiner ?

Le Greco aurait répondu « utiliser la couleur ».

De celui que l'on a dit fou, vaniteux, impie ou, au contraire, fanatique, accessoirement astigmate, Antonio Palomino, historien de la peinture, dira un siècle plus tard :

« Ce qu'il a bien fait, personne n'a fait mieux ; ce qu'il a mal fait, personne n'a fait pire. »

Partons sur les traces du peintre des âmes...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art du vingt et unième siècle.



13h45 : La série Al Musiqa, les voix du monde arabe 5/5



Aujourd'hui Hajar Boulaich nous propose d'aller à la rencontre de Farid El Atrache, l'un des plus grand artiste de l'histoire de la musique arabe ! Chanteur solitaire au style mélancolique, virtuose du Oud, acteur et producteur exigent, Farid El Atrache a incontestablement marqué son époque. On découvre le portrait de Farid en compagnie Hajar Boulaich et de son invitée Lamia Ziadé, autrice et illustratrice libanaise et auteure du roman graphique « O nuit O mes yeux » paru aux éditions POL qui retrace l'histoire des plus grands artistes du monde arabe.

