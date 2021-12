Un Jour dans l'Histoire : 13h15 Rose Valland, l'espionne au tableau sur Auvio

Nous sommes en juin 1940.

Les nazis entrent dans Paris.

Commence alors un pillage sans précédent mené par un commando qui pénètre dans les plus grandes galeries et dans les appartements de très nombreuses familles.

La plupart d'origine juive.

Les tableaux, bijoux, tapis précieux sont alors rassemblés au musée du Jeu de Paume et vont servir à alimenter les rêves de prestiges des dignitaires du IIIe Reich.

Une femme, seule, va réussir à sauver des milliers d'œuvres.

Elle s'appelle Rose Valland, une résistante longtemps oubliée.



13h45 : La série Al Musiqa, les voix du monde arabe 4/5



Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Sabah, une grande diva libanaise à la fois chaleureuse et sulfureuse. Esprit libre et audacieux, l'artiste c'est imposé comme une véritable icône pour plusieurs générations.

Au micro d' Hajar Boulaich , Lamia Ziadé, autrice et illustratrice libanaise et auteure du roman graphique « O nuit O mes yeux » qui retrace l'histoire des plus grands artistes du monde arabe.

