Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Les enfants de l'exil : Paco et la guerre d'Espagne sur Auvio

Nous sommes en juillet 1936.

A Madrid.

La guerre civile d'Espagne a officiellement éclaté le 18.

Paco a 7ans.

Pour le protéger des bombes, ses parents l'envoient, ainsi que ses deux sœurs, en « colonie de vacances » comme ils disent.

Le séjour va s'avérer être un long et pénible périple qui verra le gamin, séparé des siens , traverser les Pyrénées et la France pour se retrouver à Dinant, dans une famille d'accueil.

Paco va devoir affronter, dans un premier temps, le rejet des autres enfants et s'adapter aux codes d'une société alors très différente.

Mais il trouvera aussi le réconfort d'un foyer aimant et une nouvelle mère ce qui ne manquera pas de provoquer, chez lui, un sentiment de culpabilité, tiraillé entre ses deux familles.

Les « colonies de vacances » dureront dix ans.

Dix années sans nouvelles, ou presque, de ses parents.

Comment Paco qui a, aujourd'hui, 88 ans, a-t-il vécu avec ces souvenirs-là ?

Ceux d'un enfant que la guerre arrache à ceux qu'il aime.

Il lui faudra longtemps pour pouvoir en parler, encore plus pour pouvoir en pleurer.

C'est son histoire que nous allons partager.



Invitée : Mari Carmen Rejas, Dr en philosophie et psychothérapeute.



13hh45 : La série Al Musiqa, les voix du monde arabe 3/5



Aujourd'hui on découvre le portrait de Leila Mourad, une grande chanteuse et actrice égyptienne qui a réussi à se faire un nom dans un univers où la concurrence est extrêmement rude mais qui a tout de même connu un destin tragique à cause de ses origines.

Au micro d'Hajar Boulaich , Lamia Ziadé, écrivaine libanaise et auteurs de plusieurs ouvrages sur le monde arabe.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire