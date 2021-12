Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Jean-Charles Houzeau, un astronome montois en route vers le Nouveau Monde sur Auvio

Nous sommes le premier juillet 1857, à Anvers.

C'est là qu'un homme de trente-sept ans a décidé de tenter la grande aventure et d'embarquer pour le Nouveau Monde.

Après un passage par Londres, il débarque à la Nouvelle-Orléans, quatre mois plus tard.

Républicain convaincu, libre-penseur, brillant astronome, curieux de tout, soucieux du sort de ses semblables, il épousera la cause des abolitionnistes de l'esclavage.

Ce n'est que dix-neuf an plus tard, qu'il reposera les pieds sur le sol belge pour y diriger l'Observatoire Royal.

Il s'appelait Jean-Charles Houzeau.

Invitée: Marie-Thérèse Isaac, professeure honoraire l'Université de Mons.

Auteure, avec Hossam Elkhadem, de « de Mons vers le Nouveau Monde, Jean-Charles Houzeau, Lettres de Jamaïque. »( édition critique, introduction et commentaires) paru aux éd. Académie Royale de Belgique.



13h40 : La série Al Musiqa, les voix du monde arabe 2/5



Toute cette semaine Hajar Boulaich nous propose de découvrir des artistes issus du monde arabe qui ont marqué leur pays et leur époque mais dont la notoriété c'est peu ou pas du tout exportée dans nos contrées occidentales... Aujourd'hui nous allons à la rencontre de Cheikha Rimitti, la mère de la musique raï traditionnel, un style de musique algérienne populaire et revendicatrice d'opinion qui peut célébrer la religion, l'amour et les valeurs morales lors des fêtes officielles et l'alcool et les plaisirs de la chair lors de fêtes officieuses...

Hajar Boulaich nous propose de découvrir cet artiste en compagnie de Nabila Belkacem, créatrices d'évènement culturelle et spécialiste de la musique algérienne en Belgique.

