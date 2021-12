Un Jour dans l'Histoire : 13h15 : Les Grecs ont-ils perdu la guerre de Troie ? sur Auvio

La guerre de Troie racontée par Homère fut considérée comme un élément majeur de l'Histoire de la Grèce antique par ses habitants. De nombreux auteurs s'intéressèrent à cet épisode. Les Troyens furent considérés par les poètes comme les ancêtres des Romains. La redécouverte du site archéologique de Troie passionna les admirateurs de la Grèce antique. Toutefois, les découvertes des archéologues contredirent souvent les célèbres textes d'Homère, Virgile et autres auteurs classiques. La cité était de taille modeste et fut marquée, à ses débuts, par les cultures hittites et louvites. Nous redécouvrirons l'histoire de cette mythique cité de Turquie. Nous ferons aussi appel au rhéteur Dion Chrysostome qui affirma, au IIe siècle de notre ère, que les Grecs perdirent la guerre !



13h45 : La série Al Musiqa, les voix du monde arabe 1/5

Toute cette semaine Hajar Boulaich nous propose de découvrir des artistes issus du monde arabe qui ont marqué leur pays et leur époque mais dont la notoriété c'est peu ou pas du tout exportée dans nos contrées occidentales... On débute la semaine avec le portrait d'Abdessadek Chekara, un virtuose du oud et génie de la musique arabo-andalouse, une musique qui résulte d'un métissage entre la musique arabe classique, la musique magrébine et la musique andalouse.

Pour nous faire découvrir cet artiste, Hajar Boulaich est allée à la rencontre de Omar Mettioui, musicologue et musicien.

