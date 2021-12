Un Jour dans l'Histoire : 24 heures de la vie de Jésus sur Auvio

Nous sommes en 1778, dans la principauté de Brunswick, un Etat du saint-Empire romain germanique.

C'est là que Gottold Ephraïm Lessing, écrivain et critique, décide d'éditer quelques articles écrits par son beau-père, le philosophe Hermann Samuel Reimarus, disparu vingt ans plus tôt.

Ce dernier, parlant l'hébreu et d'autres langues orientales, est connu pour son déisme profond, càd qu'il défend un Dieu du raisonnement plutôt qu'un Dieu de foi ou de culte.

Ses articles réunis sous le titre de « Von Dem Zwecke Jesu und Seiner Jünger » (L'Objectif de Jésus et de ses disciples) vont déclencher une vive polémique car ils font de Jésus une sorte de révolutionnaire juif.

A la fin du XVIIIe siècle, proposer sa version de la vie de Jésus représente le couronnement d'une carrière de commentateur de la Bible.

L'exercice connaîtra d'autres vagues, comme dans les années 1950 au cours desquelles on insistera sur les critères d'historicité ou à la fin du vingtième siècle qui verra apparaître un florilège d'hypothèses faisant de Jésus un guérisseur populaire, un réformateur social, un prophète d'Israël et autres théories.

Autant de portrait qui ont tenté de saisir l'un des personnages parmi les plus mystérieux.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

C'est ce que nous allons voir en nous plongeant dans vingt-quatre heures de la vie de Jésus...



