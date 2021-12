Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : L'histoire du cinéma soviétique sur Auvio

Nous sommes le 16 août 1940, en URSS.

La « Pravda », journal officiel du parti communiste, publie une critique du film « La loi de la vie » réalisé par Boris Ivanov et Alexander Stolper, sorti sur les écrans russes une semaine plus tôt.

Il s'agit d'un drame qui raconte le conflit entre le Secrétaire du Comité régional du Komsomol, l'organisation de la jeunesse communiste, qui en a oublié les principes et le chef de cette organisation à l'Institut de médecine Paromov.

On peut y lire :

"... La loi de la vie est une calomnie de notre jeunesse étudiante.

Ceci apparaît clairement dans la scène de la soirée organisée par les étudiants en médecine.

Les auteurs du film ont présenté cette scène comme une beuverie.

Les étudiants et les étudiantes s'enivrent jusqu'à en avoir des hallucinations.

Les auteurs du film savourent tous ces détails et montrent des dizaines de fois cette débauche insouciante d'ivrognes.

Mais dans le film, ni l'administration de l'Institut, ni les organisations sociales, ni les étudiants eux-mêmes, futurs médecins, n'interrompent ces débordements : au contraire ils y participent tous.

Où les auteurs ont-ils vu de telles scènes ?

Où les auteurs ont-ils vu que notre jeunesse étudiante se retrouvait dans les mêmes fonds que la jeunesse bourgeoise ?

Toutes ces scènes sont une calomnie de la jeunesse étudiante soviétique... »

Le scénariste du film, Alexander Avdeenko, racontera que l'article a été relu et corrigé par Staline lui-même.

Le 22 août 1940 le film est officiellement interdit.

Quel rôle ont joué le cinéastes sous le régime stalinien ?

C'est la leçon du jour ...

Invitée : Anne Roekens, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Namur.



14 heures : Jean Rochefort 4/4

Quatrième et dernier épisode :L'acteur raconte les horreurs qu'il a vues durant la Seconde Guerre Mondiale et qui le hantent encore aujourd'hui au point de le réveiller la nuit.

Jean Rochefort partage sa passion pour la nature, il revient sur quelques moments clés de sa vie et il se souvient des films qui l'ont particulièrement marqué .

Jean Rochefort en 2014 au micro de Cécile Poss

