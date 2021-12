Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : L'histoire du thé sur Auvio

Nous sommes le 16 décembre 1773, à Boston. Dans le port de la colonie anglaise du Massachusetts, un colon, Samuel Adams, et quelques amis déguisés en Indiens montent sur un vaisseau et jettent sa cargaison de thé à l'eau. Il y a là 343 caisses d'une valeur de 100 000 livres. Pourquoi cette acte de vandalisme ? Il est la conséquence d'une série de malentendus entre les Treize Colonies anglaises d'Amérique et le gouvernement de Londres. Les colons se plaignent d'être soumis à des taxes sans être consultés ni représentés au Parlement. Ils se veulent loyaux à la couronne mais réclament d'être considérés comme des citoyens à part entière. Après des mois de tensions, le Parlement de Westminster s'est résolu à supprimer certaines taxes et des droits d'importation ... sauf celui sur le thé destiné aux colonies d'Amérique. Les colons s'engagent alors dans la résistance à Londres. L'arrivée à Boston de trois navires de la Compagnie des Indes chargés de thé incite les colons à passer à l'action. C'est ce que l'on appellera la «Boston Tea-party». Cet épisode n'est qu'une des multiples étapes de la longue histoire du thé que nous allons parcourir aujourd'hui.

Invité : Marcel-Etienne Dupret, guide-conférencier



14 heures : Jean Rochefort ¿

Troisième épisode : C'est sur le film Cartouche de Philippe de Broca que Jean Rochefort tombe littéralement amoureux des chevaux. Le comédien est fasciné par le monde animal, par toute forme de vie en général et n'éprouve que peu de considération pour l'homme. Les horreurs qu'il a vues durant la Seconde Guerre Mondiale le hantent encore aujourd'hui au point de le réveiller la nuit. Jean Rochefort raconte sa passion pour la nature, il revient sur quelques moments clés de sa vie et il se souvient des films qui l'ont particulièrement marqué .

Jean Rochefort en 2014 au micro de Cécile Poss

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire