Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Tijl Ulenspiegel, un héros flamand ? sur Auvio

« A Damme, en Flandre, quand mai ouvrait les fleurs aux aubépines, naquit Ulenspiegel, fils de Claes » .

Voici ce qu'écrit Charles De Coster en 1867.

Si depuis, lors Tijl Ulenspiegel , Till l'Espiègle, est devenu un flamand, cela n'a pas toujours été le cas.

Pour Hermann Bote, un compilateur de la fin du 15° siècle qui écrit en allemand, Ulenspiegel est né à Knetlingen dans le Brunswick, en Basse-Saxe . C'est un fils de paysan.

Entre 1510-1519, plusieurs variantes de ses aventures voient le jour à Strasbourg, elles sont suivies de traductions en différentes langues, dont plusieurs sont imprimées à Anvers.

A la fin de l'année 1867 donc, l'écrivain belge, Charles De Coster, publie sa version, bien éloignée de l'originale, à tel point que le héros déplait souverainement aux flamands qui lui réserveront un accueil glacial.

Pourquoi cet frilosité à l'égard d'un personnage qui refuse l'oppression et défend bec et ongles ses libertés ?

