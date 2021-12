Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : L'épopée du roman : de la bâtardise à la reconnaissance sur Auvio

Nous sommes en 1761.

Dans la préface de son roman épistolaire « Julie ou la Nouvelle Héloïse », paru à Amsterdam, Jean-Jacques Rousseau écrit :

« Tout honnête homme doit avouer les livres qu'il publie, je me nomme donc à la tête de ce recueil, non pour me l'approprier, mais pour en répondre.

S'il y a du mal, qu'on me l'impute; s'il y a du bien, je n'entends point m'en faire honneur.

Si le livre est mauvais, j'en suis plus obligé de le reconnaître: je ne veux pas passer pour meilleur que je ne suis... »

Il ajoute « Quant aux filles c'est autre chose.

Jamais fille chaste n'a lu de romans, et j'ai mis à celui-ci un titre assez décidé pour qu'en l'ouvrant on sût à quoi s'en tenir.

Celle qui, malgré ce titre, en osera lire une seule page, est une fille perdue, mais qu'elle n'impute point sa perte à ce livre; le mal était fait d'avance.

Puisqu'elle a commencé, qu'elle achève de lire, elle n'a plus rien à risquer. »

Pourquoi tant de précaution de la part du grand philosophe des Lumières ?

C'est que le genre romanesque, depuis son apparition au douzième siècle, doit se défendre des pires accusations : mensonge, corruption, insulte à la morale, danger pour les familles, la religion, l'Etat !

L'épopée du roman, c'est ce que nous allons parcourir à présent, de la bâtardise à la reconnaissance.



Invitée: Valérie André, professeur à l'ULB et membre de l'Académie royale de Belgique, maître de recherches du FRS/FNRS.



14 heures : Jean Rochefort 1/4

Premier épisode : L'acteur évoque son enfance sous le climat gris de Nantes, il parle de ses parents, de sa passion naissante pour la comédie, il raconte l'amitié qui va le lier à Jean-Pierre Marielle, Jean-Paul Belmondo, Philippe Noiret, Bruno Cremer et Annie Girardeau, Jean Rochefort se souvient avec humour de ses débuts, des premiers fous rires sur scène, du théâtre, d'un théâtre qu'il rêve toujours accessible à tous.

C'est avec ce sourire et cet humour qui le caractérise que Jean Rochefort a reçu Cécile Poss chez lui pour une conversation de deux heures

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire