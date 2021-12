Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Suzanne Lilar sur Auvio

Suzanne Lilar, née Suzanne Verbist, dramaturge, essayiste, romancière belge flamande de langue française.

Parmi ses œuvres, on peut citer : la pièce de théâtre le Burlador, l'essai la journal de l'analogiste, ou encore les romans la confession anonyme et le couple.

On retrouve Suzanne Lilar à l'âge de 78 ans dans une archive de la Sonuma datant de septembre 1979 intitulée « Portrait de Suzanne Lilar, au-delà des apparences » réalisée en 1979 par Jean-Marie Mersch et Joseph Bedenek.



14 heures : Le site archéologique de Tikal

Tikal est l'un des plus grands complexes archéologiques laissés par la civilisation maya.

Cette cité du Guatemala se dresse dans la forêt tropicale et compte 5000 à 6000 structures.

Histoire de ce site de toute beauté avec Philippe Nondédéo, chercheur au CNRS et

spécialiste de l'archéologie des Amériques au micro de Johanne Dussez notre partenaire à de la Première à la radio Suisse romande ;

