Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Histoire de l'athéisme en Belgique sur Auvio

Parmi les belges qui déclarent leur conviction ou leur non-conviction religieuse dans les récents sondages d'opinion internationaux, des pourcentages importants de répondants se disent athées. C'est un regard historique sur la place et le rôle de l'athéisme dans l'histoire du pays que nous vous proposons.



Invités : Anne Morelli et Patrice Dartevelle « Histoire de l'athéisme en Belgique » aux éditions ABA



13h120 : Nasreddine Hodja, bouffon universel du monde musulman



Nasreddine Hodja est l'un des personnages les plus connu du monde arabo-musulman. Affublé de son large turban et de son âne, Nasreddine apparaît dans des milliers d'histoires populaires qui se partagent au gré des rencontres et des époques. Personnage ambivalent, à la fois facétieux, naïf et faisant aussi preuve de sagesse, il rit des travers de nos semblables sans oublier de défier les pouvoirs en place.

Portrait de ce bouffon qui sévit des Balkans jusqu'aux confins de l'Asie central avec Leili Anvar, maître de conférence en langue et littérature persane à l'Inalco.

Une séquence réalisée par Yasmine Boudaka

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire