Un Jour dans l'Histoire : Les artistes russes et l'Europ de la fin du 19ème à la deuxième guerre mondiale sur Auvio

Nous sommes en novembre 1898.

Alors qu'il s'est rapproché de l'association d'artistes russes « Mir iskousstva » (en français« Le Monde de l'Art »), le peintre réaliste Ilia Répine s'exprime sur la place à donner à la « décadence » que revendique le mouvement.

Il dit :

« Toute nouvelle orientation dans l'art possède dans son essence quelque chose d'éternel, et elle apporte dans la sphère artistique, avec ses meilleures œuvres, la fraîcheur de nouveaux motifs.

Toutes les formes d'arts possèdent leurs adorateurs et leurs acquéreurs.

Lutter contre elles, à mon avis, n'est ni moral ni utile ...

La décadence, selon moi, se trouve au moins déjà à l'état embryonnaire chez nous, en Russie, et il ne faut pas ne pas désirer la développer. »

Ilya Répine est l'un des anneaux majeurs d'une longue chaîne d'artistes russes qui ont su digérer de multiples influences et souvent jeter un œil attentif à leurs collègues européens.

De la fin du dix-neuvième siècle à la Deuxième Guerre mondiale, visitons la galerie...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : Naissance à Paris de la Société de Géographie 2/2



En cette fin d'année 1821, c'est une véritable institution qui voit le jour. Appelée de ses vœux par un certain Napoléon, et baptisée par 217 savants parmi les plus en vue de l'époque, la société de géographie, sise à Paris, est la toute première société vouée à cette étude de notre milieu.

Son but : repousser les limites de l'ignorance et découvrir les fins fonds de notre planète.



Invité : Jean Robert Pitte, auteur avec Benoist Simmat et Philippe Bercovicci « L'incroyable histoire de la géographie » paru aux Arènes BD

