Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Jean de La Fontaine : bon pied, bon oeil sur Auvio

Nous sommes le 2 mai 1684 à Paris, à l'Académie française, institution créée cinquante ans plus tôt par le cardinal de Richelieu.

C'est ce jour-là que Jean de La Fontaine y est reçu officiellement, il y occupera le fauteuil n°24, précédemment occupé par Jean-Baptiste Colbert, ancien ministre des finances.

L'auteur des « Animaux malades de la peste » prononce un discours à Madame de La Sablière, l'un des grands esprits de son temps et l'une de ses protectrices.

C'est une manière, pour lui, de dresser une sorte d'autoportrait.

Il dit :

« Papillon du Parnasse et semblable aux abeilles

À qui le bon Platon compare nos merveilles :

Je suis chose légère et vole à tout sujet,

Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet.

À beaucoup de plaisirs je mêle un peu de gloire.

J'irais plus haut peut-être au temple de Mémoire,

Si dans un genre seul j'avais usé mes jours ;

Mais, quoi ! je suis volage en vers comme en amours. »

Il y a quatre siècle naissait Jean de La Fontaine, toujours bon pied bon œil ...



Invité : Manuel Couvreur, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.



14 heures : Naissance à Paris de la Société de Géographie 1/2



En cette fin d'année 1821, c'est une véritable institution qui voit le jour. Appelée de ses vœux par un certain Napoléon, et baptisée par 217 savants parmi les plus en vue de l'époque, la société de géographie, sise à Paris, est la toute première société vouée à cette étude de notre milieu.

Son but : repousser les limites de l'ignorance et découvrir les fins fonds de notre planète.



Invité : Jean Robert Pitte, auteur avec Benoist Simmat et Philippe Bercovicci « L'incroyable histoire de la géographie » paru aux Arènes BD

