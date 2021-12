Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Noël Liégeois dans la bourgeoisie de la belle époque sur Auvio

Nous sommes le 20 décembre 1912, à Liège.

Voilà ce que l'on peut lire dans le journal « La Meuse », fondé cinquante-six ans plus tôt par quatre industriels dont Gérard Nagelmackers, un libéral qui prendra une part active dans la Révolution belge, lisons donc :

« Et là, les lèvres mouillées et rouges, le nez épanoui, l'œil dilaté et clair.

Savourons en imagination le cochon de lait pâle et tendre, dormant, les yeux clos, un brin de persil entre les dents, dans une béatitude douce, le pâté de foie parfumé et onctueux comme une crème, la dinde obèse et marbrée.

Goûtons en imagination à la volaille, au gibier, aux grosses viandes saignantes et juteuses, à la pâtisserie, aux vins généreux, aux liqueurs fines dont le fumet contient des paysages et des pays.

Et soyons heureux qu'il y ait, pour nous servir tout cela, une grosse fille aux yeux bleus et vagues, saine et fraîche comme un matin, avec ses joues et ses bras rouges tranchant sur un tablier blanc.

Oui, savourons tout cela, et ce que nous mangerons et le décor où nous réveillonnerons avec ses lumières, ses tables blanches et fleuries, ses garçons dociles comme des esclaves et le sourire des femmes épanoui à la tiédeur des radiateurs sonores.

Car, le jour de Noël, au moment de nous mettre à table, nous n'aurons peut-être pas faim. »

C'est à un Noël liégeois, à la Belle Epoque, que nous vous convions...



Invité : Pierre Leclercq, membre du Centre de Gastronomie Historique, animateur de la chaîne YouTube « L'histoire à pleines dents ».



14 heures : 50 ans de Panini Belgique



Je vous échange mon Vincent Kompany contre l'écusson de l'Union en vignette brillante ! Ce marchandage, nous commençons déjà à l'entendre dans les cours de récré. Alors que le nouvel album de vignettes autocollantes consacré au championnat belge de football 2021-2022 vient tout juste de sortir en librairies, attardons-nous sur l'histoire de Panini Belgique. Une histoire qui trouve ses racines en pleine Seconde guerre mondiale. Une histoire d'amour de plus de 50 ans avec le foot noir-jaune-rouge car le premier album dédié au ballon rond est sorti en Belgique en 1972. Une histoire proche de celle d'Eddy Merckx aussi. Une histoire où se mêlent encore les Schtroumpfs et le Roi lion. Une histoire matte ou brillante qui colle à nos souvenirs d'enfance surtout. Une histoire divisée en trois parties avec le passé, le présent et le futur de la maison d'éditions Panini.

Une histoire racontée au micro de Nicolas Buytaers par Thierry de Latre du Bosqueau, le fils du fondateur de la marque, Raphael de Latre du Bosqueau !

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire