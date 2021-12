Un Jour dans l'Histoire : Karen Bixen, Marie Gevers , Elsa Triolet , Louise de Vilmorin: quatre grandes de la littérature du 20ème siècle sur Auvio

Nous sommes le 3 juillet 1945, à Paris, au restaurant chez Drouant où la crème des lettres françaises s'est réunie autour d'un bon repas, on aperçoit, notamment, Colette assise à la table des convives.

Nous sommes-là pour désigner le lauréat du plus prestigieux des prix littéraires : le Goncourt.

Et cette année, dites donc, le lauréat est une lauréate, c'est la première fois que l'on récompense un femme !

Il s'agit d'Elsa Triolet.

Le jury a été sensible à son recueil de nouvelles intitulé « Le premier accroc coûte 200 francs », une référence au débarquement, des troupes alliées, en Provence, le 15 août précédent.

Elsa Triolet, originaire de Russie, née de parents juifs, compagne de Louis Aragon, est une résistante.

¿J'ai appris que pour être prophète, il suffisait d'être pessimiste¿, dira-t-elle plus tard.

Une leçon que la postérité semble avoir très bien retenue.

Retrouvons cette grande figure des lettres du vingtième siècle ainsi que trois autres illustres : la danoise Karen Blixen, la française Louise de Vilmorin et la belge Marie Gevers.

Quatre femmes, quatre écrivaines qui ont marqué la littérature de leur empreinte très personnelle.

Et qui, si elles n'étaient pas toutes féministes, ont toujours refuser d'être enfermées dans des cases .

La séquence est réalisée par Laurence Ayrianoff avec le concours des archives de la Sonuma...



14 heures : Les Moaï de l'île de Pâques



Statues colossales en pierre, les Moaï sont aujourd'hui l'emblème de celle que l'on surnomme " le nombril du monde ".

Les premiers explorateurs ne resteront pas indifférents face à ces géants mystérieux.

Martine Thouvenin-Desfontaines, historienne et conférencière est au micro de Johanne Dussez notre partenaire de la Première à la Suisse Romande

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire