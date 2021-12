Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Versailles et les animaux sur Auvio

Nous sommes le vendredi 20 octobre 1719.

Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, militaire et diplomate, écrit, dans le journal où il consigne la vie à la cour de Versailles à la fin du règne de Louis XIV :

« Il y a quelques jours que le roi étant allé voir mademoiselle de La Chausseraye, à sa petite maison de Madrid, elle lui fit présent d'une jolie vache fort ornée pour entrer dans la ménagerie qu'il établit à la Meutte.

Et M. le duc d'Orléans, qui s'y trouva, donna au roi beaucoup de vases de porcelaine fort ornés d'argent et de bronze pour le service de la vache.

Ceux qui ont vu le présent disent que rien n'est plus agréable ni plus magnifique.

Il parut que cela avait fait un vrai plaisir au roi. »

Durant le règne du roi Soleil, les animaux vont contribuer à ériger Versailles en un monument à la gloire du monarque.

Chasse, ferme, ménagerie deviennent les symboles du pouvoir et donnent naissance à des infrastructures grandioses.

A travers l'artisanat, l'industrie du luxe et la gastronomie, les bêtes participent à une consommation somptuaire.

La débauche de moyens finira par indisposer l'opinion et les derniers Bourbons, en quête d'intimité, délaisseront leur principale demeure.

Quels animaux pouvaient-on rencontrer à la cour ?

Comment étaient-ils considérés ?

Animaux sauvages, compagnons à quatre pattes, espèces exotiques ...

Allons-y jeter un coup d'œil...



Invité : Joan Pieragnoli, auteur de « Le prince et les animaux - Une histoire zoologique de la cour de Versailles au siècle des Lumières (1715-1792) » ; Editions de l'Université de Bruxelles.



14 heures: Jacques Martin, le créateur d'Alix et de Lefranc.



Jacques Martin aurait eu cent ans cette année. Le créateur d'Alix, une des icônes du neuvième art, fît partie de l'élite de choc réuni par Hergé aux premières heures du magazine Tintin. Avec Lefranc, son autre héros intrépide, Martin a marqué l'histoire de la bande dessinée.

Avec l'historien de la BD Patrick Gaumer, revenons sur le parcours d'un des grands auteurs du vingtième siècle.

Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

