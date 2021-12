Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Notre patrimoine mondial est-il menacé ? sur Auvio

Nous sommes en 1222, en Asie centrale.

Lorsque Ogodeï, fils et général de Gengis Khan, quitte la vallée de Ghor, il ne laisse derrière lui qu'un champ de ruines.

De l'opulente cité de Jam, passée à la postérité sous le nom de Firuzkoh, càd « la montagne de la victoire », aucun mur ne demeure et tous les habitants ont été massacrés.

Les Mongols ont anéanti la dynastie ghouride.

Toutefois, pour des raisons non élucidées, Ogodeï a épargné un monument, un minaret : le minaret de Jam (ou Djâm).

Perdu au milieu des montagnes difficilement accessibles de l'Afghanistan, le rescapé se dresse sur 65 mètres de haut.

Tombé dans l'oubli, il faudra attendre le milieu du vingtième pour que l'archéologue français André Maricq ne le révèle au monde.

Authentique chef-d'œuvre d'une culture éphémère, construit en briques, Jam a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 2002 et, fait exceptionnel, inscrit, au cours de la même séance, sur la liste du patrimoine en danger.

Pillages, négligences, défaut de surveillance, rareté des travaux de consolidation, manque de financement, le minaret, comme d'autres témoins architecturaux de l'histoire de l'humanité, a subi des violences de toutes sortes.

Notre siècle sera-t-il celui de la fin des ruines ?

Bon nombre de sites qui constituent le patrimoine mondial sont menacés.

Leur disparition signifierait l'effacement d'une bonne partie de notre mémoire.

D'où vient le danger ?

Quelles sont le solutions ?



Invité : Peter Eeckhout, docteur en histoire de l'art et en archéologie de l'Université libre de Bruxelles où il enseigne.

Auteur de : « « Patrimoine mondial en péril », éd. Passés/Composés.



14 heures : L' histoire du faux et de la contrefaçon 2/2



Si aujourd'hui, la désinformation semble être partout, ses racines sont anciennes: l'Histoire regorge de faux-semblants de toutes natures, qu'ils soient politiques, religieux, culturels ou artistiques. C'est ce que nous raconte l'exposition "Fake for Real" de la Maison de l'Histoire Européenne.

En compagnie de Simina BADICA , historienne et conservatrice du musée, Cindya Izzarelli nous embarque pour un voyage en deux épisodes dans la petite et grande histoire du faux et des faussaires de génie qui ont jalonné les siècles...

