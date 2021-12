Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Pouvoir et beauté, le tabou du physique en politique sur Auvio

Il existe un impensé en politique, presque un tabou?: le physique des gouvernants. Beauté et laideur interviennent de manière décisive, bien qu'inavouée, dans la compétition politique - au point d'éclipser les critères traditionnels d'appartenance à un parti dans le choix des urnes.

La victoire repose sur un capital esthétique. Avec la culture de la célébrité, le personnel politique n'échappe plus au culte des apparences, au règne de l'image et à la mise en scène de soi. Beauté et laideur sont ainsi les acteurs tyranniques et secrets d'une histoire méconnue raconté par François Hourmant , auteur « Pouvoir et beauté, le tabou du physique en politique » paru aux éditions PUF »



14 heures : L' histoire du faux et de la contrefaçon 1/2

Si aujourd'hui, la désinformation semble être partout, ses racines sont anciennes: l'Histoire regorge de faux-semblants de toutes natures, qu'ils soient politiques, religieux, culturels ou artistiques. C'est ce que nous raconte l'exposition "Fake for Real" de la Maison de l'Histoire Européenne.

En compagnie de Simina BADICA , historienne et conservatrice du musée, Cindya Izzarelli nous embarque pour un voyage en deux épisodes dans la petite et grande histoire du faux et des faussaires de génie qui ont jalonné les siècles...

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire