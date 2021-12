Un Jour dans l'Histoire : Sciences chinoises, sciences occidentales sur Auvio

Panorama de l'extraordinaire richesse des sciences et des techniques chinoises, le plus souvent bien plus avancées qu'en Occident jusqu'à la révolution scientifique et industrielle du XVIIIème siècle.

Invité : Pierre Marage , professeur honoraire de physique et d'histoire et philosophie des sciences à l'ULB.



14 heures : Création de la Société de Flore de Bruxelles.

Au dix-neuvième siècle, avec l'avènement d'une bourgeoisie fortunée, la possession de plantes exotiques, venues souvent de l'autre bout de la planète, constituera le signe intérieur de richesse ultime. Une orchidée ou un palmier devenant l'élément riche et chic des salons de la maison bourgeoise qui se respecte et se montre. Avec Denis Diagre Vanderpelen, docteur en histoire, attaché au jardin botanique national de Belgique, découvrons à travers la visite de la Maison Autrique à Bruxelles, la folle histoire de l'assaut de nos intérieurs bruxellois par les plantes du même nom.

