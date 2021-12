Un Jour dans l'Histoire : Paule Herreman : une certaine idée de la Belgitude sur Auvio

Nous sommes le 3 octobre 1991, à Bruxelles.

C'est ce jour-là qu'une grande figure de la télévision tire sa révérence, à l'âge de 72 ans.

Paule Herreman, après des études de philologie germanique, un intermède de sténo au Sénat puis de secrétaire de direction, devient speakerine à la radio dès la Libération.

En 1954, elle entre à l'INR (l'Institut national de radiodiffusion), elle va y coordonner les programmes diffusés en Eurovision.

C'est le début d'un parcours qui va en faire l'une des personnalités les plus attachantes du PAB, le paysage audiovisuel belge.

Sa culture, sa bonne humeur, son œil ironique, sa franchise, son anticonformisme vont conquérir plusieurs générations de téléspectatrices et de téléspectateurs.

Le Francophonissime, Jeux sans frontières, Visa pour le monde... sont quelques jalons d'une riche et éclectique carrière.

Retrouvons Paule Herreman au travers des archives de la Sonuma dans une séquence réalisée par Laurence Ayrianoff...





14 heures : L'île de Bali

Bali se trouve en Indonésie entre les îles de Java et Lombok. Cette île regorge de temples, on estime qu'il y en a plus de 20'000.

Christine Barrely raconte au micro de Joanne Dussez , notre partenaire de la Première Suisse Romande l'histoire des lieux , elle est l'auteure de "Bali, Lombok et les Gili", collection GéoGuide Gallimard Loisirs, et "Bali et Lombok", aux éditions du Chêne.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire