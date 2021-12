Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : 24 heures de la vie de Jésus sur Auvio

De Jésus, on croit connaître toute l'histoire, de la naissance à la mort, et même au-delà.

Rien n'est moins sûr : comment vivait réellement Jésus de Nazareth ? À quoi pouvait ressembler une journée de cet homme inclassable, ni prêtre ni sage, aux confins de l'Empire romain, aux toutes premières heures de notre ère ?

Ce livre n'est pas une biographie de Jésus. C'est le récit de ce que pouvait être son quotidien ainsi que celui de son entourage, amis comme adversaires. Régis Burnet propose de comprendre qui fut Jésus en nous décrivant son monde - matériel, politique, culturel, religieux et social. C'est tout un univers qui est ainsi mis au jour. En mêlant narration et explication, érudition et récit, l'auteur fournit des clefs pour comprendre non seulement ce personnage inclassable, mais aussi ceux qui le suivent ou le combattent.

L'auteur aborde également, de manière aisée et passionnante, les grands problèmes d'interprétation qui ne cessent de nous agiter : que pensaient les contemporains de lui?

Quelles relations avait Jésus avec la communauté juive ? qui sont les apôtres ? qu'est-ce qu'un miracle ? pourquoi tout cela va-t-il mal finir pour Jésus ? quel est son message ?

Fermer



Invité : Régis Burnet , Professeur d'exégèse du Nouveau Testament

Vice-doyen à l'UCL et auteur « 24 heures de la vie de Jésus » aux éditions PUF

14 heures : Boby Lapointe



Né en 1922, Boby Lapointe est un ovni dans l'histoire de la chanson française. Chanteur de textes à calembours et contrepèteries, il truffait ses chansons de double et parfois triple sens et possédait un rythme qu'il était seul à pouvoir suivre. Qui est cet homme qui a marqué les esprits sans pour autant faire une carrière à la mesure du talent qu'on lui reconnaissait ? Valentin Demarcin, comédien, est à l'affiche du spectacle « L'histoire approximative mais non écourtée de Boby Lapointe » qui se joue au Théâtre des Martyrs à Bruxelles jusqu'au 14 décembre. Il nous racontera ce personnage étonnant a l'écriture et au phrasé uniques.



Une séquence réalisée par Régine Dubois

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire