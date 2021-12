Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Le genre en littérature sur Auvio

Subversions, brouillages, défaussements explicites ou clandestins, appropriation des attributs assignés à l'autre, redistribution des catégories, physiques, mentales, sociales... Quels sont les moyens spécifiquement littéraires mis en oeuvre pour questionner un système binaire figé ? Comment ces stratégies littéraires et leurs enjeux varient ils à la fois en diachronie et selon les genres littéraires ? Cet ouvrage étudie le brouillage des normes et des stéréotypes de genre dans les textes littéraires, du Moyen Âge au XXIe siècle. Ce concept de genre, qui a profondément transformé l'approche des sciences sociales et humaines, restait encore peu exploité dans les études littéraires. Qu'ils soient de l'ordre du jeu, qu'ils relèvent d'une résistance politique ou de perturbations esthétiques, les phénomènes d'hybridation et de réversibilité des codes viennent défier les performances traditionnelles de genre. Si le travestissement reste pendant des siècles l'outil principal du brouillage, la modernité sonde les voies d'un au-delà multiple du genre, allant d'une érotique subversive à des interpénétrations existentielles et identitaires de fond, particulièrement sensibles dans les littératures contemporaines d'expression française de par le monde.



Avec nos invitées Marie-Françoise Berthu-Courtivron et Fabienne Pomel « Le genre en littérature

Les reconfigurations Masculin/Féminin du Moyen Age à l'extrême contemporain » aux éditions PUR



14 heures : Talk Talk, des sommets de la musique pop à l'évaporation dans le silence

Episode 2 : « Capter l'essence de la musique » (1987-1998)



Dans le grand espace vivant du mythique Wessex studio, à Londres, l'obscurité règne ; seulement altérée par la lumière dansante de quelques bougies, les formes psychédéliques d'une lampe à huile qui flottent sur les murs, et les flashs tranchants d'un stroboscope placé sous un seau blanc. C'est dans ce lieu où le temps n'existe pas que Mark Hollis, Tim Freese Green, , Lee Harris, Paul Webb et Phill Brown l'ingénieur du son, enregistrent, en 1987, le 4ème album de Talk Talk : Spirit Of Eden.

Alors que Talk Talk se voyait propulsé vers les sommets de la musique pop, le groupe modifie sa trajectoire et se lance, sans rien dire à personne, dans un voyage sonore fascinant qui les mènera dans des territoires encore inexplorés, des terres étranges et silencieuses.



Invité : Gwenaël Breës, réalisateur du documentaire « In A Silent Way », documentaire dans lequel il arpent l'Angleterre pour tenter de percer le mystère qui entoure Talk Talk et son chanteur, Mark Hollis.

