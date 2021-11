Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : PEN , 100 ans de protection de la liberté d'expression sur Auvio

La littérature témoin de la marche du monde, il y a cent ans naissait, à Londres, le PEN International, association d'écrivains, fondée par Catherine Amy Dawson Scott avec l'appui de John Galsworthy, futur prix Nobel de littérature...

Elle a pour but de « rassembler des écrivains de tous pays attachés aux valeurs de paix, de tolérance et de liberté sans lesquelles la création devient impossible ».



Invités : Jean Jauniaux écrivain et Président honoraire de PEN Club Belgique et FX Lavenne, secrétaire général de PEN Belgique





14 heures : Talk Talk, des sommets de la musique pop à l'évaporation dans le silence



Episode 1 : « Notre image c'est notre musique » (1981-1986)



A la fin des années 70, le mouvement punk met l'Angleterre en effervescence. Soudain, n'importe qui peut prendre un instrument, un micro, et jouer, crier, s'exprimer. La musique sort de ses cadres traditionnels, investit de nouveaux espaces. L'industrie musicale, déboussolée, perd le contrôle.

Sur Canvey Island, une île artificielle de l'Essex, un jeune garçon aux grandes oreilles écoute des disques, des tonnes de disques, des disques de tous les genres et de tous les horizons. Ce jeune garçon s'appelle Mark Hollis et, bientôt, lui aussi va prendre une guitare, un micro et former un groupe : Talk Talk.

Peut-être que ce garçon rêve déjà aux immenses succès qu'il connaitra dans la première moitié des années 80 avec des tubes comme « It's my life » ou « Such A Shame ». Peut-être rêve-t-il des tournées internationales et des premières pages des magazines. Mais peut-être voit-il déjà plus loin, au-delà de tout cela. Peut-être voit-il la trajectoire surprenante et renversante qu'il va suivre, une trajectoire qui doit le mener, au terme d'un voyage sonore envoutant, des sommets de la musique pop vers le silence le plus délicat qu'il soit.



Invité : Gwenaël Breës, réalisateur du documentaire « In A Silent Way », documentaire dans lequel il arpent l'Angleterre pour tenter de percer le mystère qui entoure Talk Talk et son chanteur, Mark Hollis.

Une séquence réalisée par Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire