Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : La sorcière et la féministe sur Auvio

Nous sommes le 31 octobre 1968, à New York.

Ce jour-là, treize femmes habillées de noir, les cheveux garnis de plumes, de feuilles et de fourrures, certaines coiffées de chapeaux en forme de tête de cochon en papier mâché posée sur une assiette entourée de billets d'un dollar, investissent les marches de Wall Street pour lui jeter un sort.

Ce sont des féministes qui appartiennent au collectif W.I.T.C.H, un acronyme pour « Women's International Terrorist Conspiracy from Hell », mais Witch c'est aussi la sorcière.

Une sorcière violentée, brûlée, pendue, noyée qui aurait traversé les siècles pour rejoindre les mouvements de libération.

« Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler » entendra-t-on dans les manifestations féministes.

Et aujourd'hui encore, on assiste à une résurgence de cette figure honnie des inquisiteurs.

Quel rapport avec les luttes pour l'égalité, contre le sexisme ?

La sorcière a-t-elle sa place dans les études de genre ?

Qu'a-t-elle à nous dire ?



Invitée : Valérie Piette, professeure en histoire contemporaine à l'ULB.

Exposition « Witches » à l'Espace Vanderborght, à Bruxelles, jusqu'au 16 janvier 2022.



14 heures : Talk Talk, des sommets de la musique pop à l'évaporation dans le silence



Episode 1 : « Notre image c'est notre musique » (1981-1986)



A la fin des années 70, le mouvement punk met l'Angleterre en effervescence. Soudain, n'importe qui peut prendre un instrument, un micro, et jouer, crier, s'exprimer. La musique sort de ses cadres traditionnels, investit de nouveaux espaces. L'industrie musicale, déboussolée, perd le contrôle.

Sur Canvey Island, une île artificielle de l'Essex, un jeune garçon aux grandes oreilles écoute des disques, des tonnes de disques, des disques de tous les genres et de tous les horizons. Ce jeune garçon s'appelle Mark Hollis et, bientôt, lui aussi va prendre une guitare, un micro et former un groupe : Talk Talk.

Peut-être que ce garçon rêve déjà aux immenses succès qu'il connaitra dans la première moitié des années 80 avec des tubes comme « It's my life » ou « Such A Shame ». Peut-être rêve-t-il des tournées internationales et des premières pages des magazines. Mais peut-être voit-il déjà plus loin, au-delà de tout cela. Peut-être voit-il la trajectoire surprenante et renversante qu'il va suivre, une trajectoire qui doit le mener, au terme d'un voyage sonore envoutant, des sommets de la musique pop vers le silence le plus délicat qu'il soit.



Invité : Gwenaël Breës, réalisateur du documentaire « In A Silent Way », documentaire dans lequel il arpent l'Angleterre pour tenter de percer le mystère qui entoure Talk Talk et son chanteur, Mark Hollis.

Une séquence réalisée par Jonathan Remy

