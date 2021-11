Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : L'Orient-Express, le rêve oriental sur Auvio

Nous sommes en 1932, au Royaume Uni.

C'est chez William Heinemann, éditeur à Londres, que paraît un roman intitulé « Stamboul Train », il est signé par un jeune auteur nommé Graham Greene.

Dans sa traduction française, le livre s'appellera « Orient-Express ».

Orient-Express comme la train qui sert, ici, de prétexte à la rencontre de divers protagonistes, le temps d'un voyage entre Ostende et Constantinople ( aujourd'hui Istanbul).

Un train mythique devenu le symbole du luxe sur rail et du voyage d'aventure.

L'Orient-Express et ses décors somptueux, ses richissimes clients : hommes d'affaires, diplomates, aristocrates mais aussi espions, vedettes de music-hall et autres artistes.

Une entreprise ambitieuse qui nécessitera de relever des défis techniques colossaux et qui est le résultat du rêve d'un ingénieur liégeois, Georges Nagelmackers qui crée, en 1872, la Compagnie internationale des wagons-lits.

Une machine à fantasme.

Une histoire politique, géographique et culturelle.

Embarquons à bord de l'Orient-Express...



Invité : Thierry Denuit pour l'exposition : « Orient-Express » présentée à Train World, à Bruxelles.



14 heures : Jonna, la plus hollywoodienne des espionnes à la CIA 4/4





Quand on parle d'espionnage au féminin, le fantasme populaire réveille souvent des images d'intrigantes plutôt sexy, à l'image d'une Mata Hari ou d'une James Bond girl, qui n'hésitent pas à user de leurs charmes pour cueillir des informations sur l'oreiller, .

Or à mille lieu de ces clichés véhiculés notamment par la littérature et le cinéma, les femmes espionnes ont joué un rôle majeur dans l'histoire des services secrets. Par des actions clandestines, plus discrètes et souvent risquées. A quoi ressemblait la vie de ces professionnelles du renseignement? Quelles missions leur étaient confiées? Quel profil avaient-elles?

Yasmine Boudaka revient sur l'histoire des grandes agences de renseignement à travers 4 portraits d'espionnes qui ont officié pendant la guerre froide.



Invités: Chloé Aeberhardt, journaliste, auteure du livre "Les espionnes racontes" et Eric Dénécé, directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire