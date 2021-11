Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Le Mystère Mithra sur Auvio

13h20 : Le Mystère Mithra



L'exposition « Le mystère de Mithra » au Musée royal de Mariemont vous plonge dans l'un des cultes les plus mystérieux et fascinants de l'Antiquité romaine.

Dans un monde rempli d'une multitude de divinités, ce dieu venu d'Orient rencontra un succès fulgurant qui perdura plus de trois siècles à Rome et dans l'ensemble de son Empire.



Invités : Les commissaires Richard Veymiers (Directeur du Musée royal de Mariemont) et Nicolas Amoroso (Conservateur des Antiquités grecques et romaines du Musée royal de Mariemont).





14 heures : Gabriele, l'une des plus belles opération de recrutement de la Stasi 2/4



Quand on parle d'espionnage au féminin, le fantasme populaire réveille souvent des images d'intrigantes plutôt sexy, à l'image d'une Mata Hari ou d'une James Bond girl, qui n'hésitent pas à user de leurs charmes pour cueillir des informations sur l'oreiller, .

Or à mille lieu de ces clichés véhiculés notamment par la littérature et le cinéma, les femmes espionnes ont joué un rôle majeur dans l'histoire des services secrets. Par des actions clandestines, plus discrètes et souvent risquées. A quoi ressemblait la vie de ces professionnelles du renseignement? Quelles missions leur étaient confiées? Quel profil avaient-elles?

Yasmine Boudaka revient sur l'histoire des grandes agences de renseignement à travers 4 portraits d'espionnes qui ont officié pendant la guerre froide.



Invités: Chloé Aeberhardt, journaliste, auteure du livre "Les espionnes racontes" et Eric Dénécé, directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement

