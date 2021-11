Un Jour dans l'Histoire : Jeanne Lanvin : La petite modiste qui créa un empire sur Auvio

Nous sommes le 1e janvier 1867, à Paris, dans le VIe arrondissement tout près de la Seine, sur la rive gauche.

C'est-là, au 35 rue Mazarine, que naît Jeanne-Marie Lanvin qui sera baptisée le lendemain en l'église de Saint-Germain-des-Prés.

Qui peut prédire que cette petite fille issue d'un milieu modeste, aînée de onze enfant, entame un chemin qui va la mener au sommet de la haute couture ?

Que la future petite modiste créera un empire du luxe et de l'élégance ?

Inventant la mode enfantine, imaginant un bleu inédit, imposant un parfum qui deviendra mythique, magnifiant le monde du théâtre...

Louis Jouvet, son , dira d'elle :

« Je l'admire (...) pour sa vie achevée, si pleine, si glorieuse, si modeste, pour ce parti pris d'ignorer sa grandeur et ses triomphes, de demeurer jusqu'à son départ dans cette humilité fière, réservée, si humaine, si ouvrière (...)

Madame Lanvin reste pour moi l'idéal de cette vie de labeurs et d'efforts qui explique la création dans tous les domaines, y compris celui de l'art. »





Invitée : Martine Allaire, autrice de « Jeanne Lanvin - Une griffe, un destin » paru aux éditions Tallandier.





14 heures : Geneviève, agent de la DST ¿



Quand on parle d'espionnage au féminin, le fantasme populaire réveille souvent des images d'intrigantes plutôt sexy, à l'image d'une Mata Hari ou d'une James Bond girl, qui n'hésitent pas à user de leurs charmes pour cueillir des informations sur l'oreiller, .

Or à mille lieu de ces clichés véhiculés notamment par la littérature et le cinéma, les femmes espionnes ont joué un rôle majeur dans l'histoire des services secrets. Par des actions clandestines, plus discrètes et souvent risquées. A quoi ressemblait la vie de ces professionnelles du renseignement? Quelles missions leur étaient confiées? Quel profil avaient-elles?

Yasmine Boudaka revient sur l'histoire des grandes agences de renseignement à travers 4 portraits d'espionnes qui ont officié pendant la guerre froide.



Invités: Chloé Aeberhardt, journaliste, auteure du livre "Les espionnes racontent" et Eric Dénécé, directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement

