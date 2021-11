Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Avènement et évolution du libéralisme en Belgique sur Auvio

Nous sommes le 14 juin 1846, à Bruxelles.

Ce jour-là, convoqué par l'Alliance, càd la première Association libérale née cinq ans plus tôt, un congrès donne le jour au Parti libéral de Belgique, sous la présidence du athois Eugène Defacqz qui déclare :

«?De la composition de la représentation nationale dépendent les destinées de la patrie.

Qu'une majorité formée d'hommes éclairés, fermes, désintéressés, d'hommes vraiment libéraux, viennent à dominer dans la législature, et tout changera de face?:

le désordre cessera, le pouvoir civil, affranchi de la tutelle de l'Eglise, rentrera dans sa dignité et ses attributions, le prêtre comme prêtre, se renfermera dans ses temples et il y sera honoré?:

en un mot, les institutions reprendront leur cours naturel, sans trouble, sans secousse, et la Belgique pourra entrer enfin et marcher sans entraves dans les voies d'un avenir trop longtemps ajourné.

La majorité parlementaire, voilà donc le but immédiat auquel doivent tendre tous les efforts des amis du bien public?:

à ce prix seulement est le progrès, et jusque-là les plus sages améliorations, les plus beaux programmes, la réforme électorale, ce premier des besoins, ne seront que de vaines utopies, qu'une lettre morte?» .

Dans quelles circonstances le parti libéral de Belgique est-il né ?

Quelles sont les grandes étapes de son évolution ?

A-t-il gardé son ADN originel ?



Invité : Pascal Delwit, professeur de science politique à l'Université libre de Bruxelles.



14 heures : Bruxelles, un rêve capital 2/2



Bien avant que la Belgique n'existe, la modeste ville de Bruxelles subit les terribles assauts du Maréchal de Villeroy, obéissant aux ordres de son roi, Louis XIV. Pour créer une diversion hors de Namur, assiégé par les Anglais, il est décidé de bombarder Bruxelles. Nous sommes en été 1695 et c'est le début d'un voyage historique dans la future capitale de L'Europe. Ce voyage qui ré enchante Bruxelles, sans occulter pour autant les aberrations architecturales dont elle fût victime, ce sont les auteurs de roman graphique Benoît Peeters et François Schuiten qui nous y convient, dans leur livre Bruxelles, un rêve capital, aux éditions Casterman.



Une rencontre signée Jean-Marc Panis

