Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Yves Klein : l'absolu visible sur Auvio

Nous sommes le 15 octobre 1955, au « Club des Solitaires », à Paris.

C'est-là que l'on peut contempler une série de tableaux monochromes de différentes couleurs (orange, vert, rouge, jaune, bleu, rose).

Ils sont exposés sous le même titre : « Yves Peintures ».

L'événement passe pratiquement inaperçu.

L'artiste de 27 ans a tenté d'éviter que l'on y décèle la moindre touche personnelle.

Les œuvres sont réalisées au rouleau :

« Déjà autrefois, dira-t-il, j'avais refusé le pinceau, trop psychologique, pour peindre avec le rouleau, plus anonyme, et ainsi tâcher de créer une « distance », tout au moins intellectuelle, constante, entre la toile et moi, pendant l'exécution. »

Plus tard, c'est le corps de femmes nues, enduits de couleur bleue qui exécuteront la toile.

Le bleu comme plan de méditation de la couleur du ciel.

Le Bleu Klein, bien sûr...

Yves Klein, un artiste fauché par la mort à 34 ans, obsédé par la relation de l'art avec l'immatériel et dont l'œuvre est emblématique du foisonnement culturel qui marque les années 1960.

Yves Klein qui tente de donner à voir l'absolu.

Partons sur les traces d'un artiste dont la radicalité en a laissé plus d'un perplexes ...

Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.





14 heures : Bruxelles, un rêve capital



Bien avant que la Belgique n'existe, la modeste ville de Bruxelles subit les terribles assauts du Maréchal de Villeroy, obéissant aux ordres de son roi, Louis XIV. Pour créer une diversion hors de Namur, assiégé par les Anglais, il est décidé de bombarder Bruxelles. Nous sommes en été 1695 et c'est le début d'un voyage historique dans la future capitale de L'Europe. Ce voyage qui ré enchante Bruxelles, sans occulter pour autant les aberrations architecturales dont elle fût victime, ce sont les auteurs de roman graphique Benoît Peeters et François Schuiten qui nous y convient, dans leur livre Bruxelles, un rêve capital, aux éditions Casterman.

Une rencontre signée Jean-Marc Panis

