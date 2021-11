Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Yves Montand sur Auvio

Il y a 100, dans un village de Toscane, Monsummano Terme, naissait au sein d'une famille très modeste, le jeune Ivo Livi.

Sa famille fuyant le fascisme débarque à Marseille, où le jeune garçon va se prendre de passion pour le music-hall, le cinéma, et deviendra Yves Montand.

Il écrira quelques-unes de plus belles pages du cinéma et de la chanson, sans jamais oublier son engagement politique.

Il y a tout juste 30 ans, il décède d'un infarctus du myocarde à la fin du tournage du film IP5 réalisé par Jean-Jacques Beineix.

Retour sur la carrière de ce monument de la chanson et du cinéma grâce aux archives de la Sonuma dans une séquence signée Laurence Ayrianoff.



14 heures : Nice et son patrimoine



Représentante d'une « villégiature de riviera », la ville de Nice a intégré la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Cette nouvelle consacre l'architecture de cette ville de la côte d'Azur.

De la promenade des Anglais aux palaces niçois en passant par la vieille ville, Johanne Dussez, notre partenaire à la Première Suisse Romande, vous propose de découvrir l'histoire de ces lieux emblématiques en compagnie de Nathalie Gaglio, guide et conférencière.

