Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Roger - Héros, traître et sodomite sur Auvio

Nous sommes le 3 août 1916, au nord de Londres, à la prison de Pentonville. Peu avant 9 heures, un homme est amené dans la cour où a été dressé une potence.

« Il était fort et droit », racontera le prêtre qui l'accompagne aux reporters qui sont présents de l'autre côté des murs, à l'entrée du bâtiment.

Accusé de haute trahison, de sabotage et d'espionnage contre la Couronne britannique, Sir Roger Casement a été condamné à la pendaison.

Moins d'une quinzaine d'années plus tôt, ce consul britannique avait enquêté sur les atrocités commises dans le Congo de Léopold II, puis sur les exactions perpétrées en Amazonie contre les Indiens. Anobli par George V, il était alors considéré comme l'un des grands héros du Royaume-Uni. Son combat aux côtés des nationalistes irlandais va le faire passer, aux yeux des Anglais, pour un traître. Ses nombreuses relations homosexuelles vont signer sa disgrâce.

« C'était un bon compagnon, dira de lui Joseph Conrad, l'auteur de « Lord Jim » et de « Au cœur des ténèbres », mais déjà en Afrique je trouvais que c'était un homme littéralement sans esprit. Je ne veux pas dire qu'il était stupide, mais il était pure émotion. Par sa force émotionnelle (...) il a fait son chemin, par pur tempérament. Une personnalité véritablement tragique : dont il avait tous les traits, excepté la grandeur. Rien que la vanité. Sauf que cela n'était pas encore visible au Congo. »

Alors qui était Roger Casement ?

Un héros, un traître, un sodomite ?



Avec nous : François Reynaert, auteur de « Roger - Héros, traître et sodomite » (Ed. Fayard)



14 heures : L'utilisation de drogues durant la guerre 40/45 1/2



Automne 1937, les usines pharmaceutiques allemandes Temmler Werke déposent le brevet d'une substance qui allait façonner la guerre qui arrive. En effet, la Pervitine, puissante variante de l'amphétamine va révéler des vertus euphorisantes et tonifiantes. De quoi donner du cœur au ventre des soldats au moment de les envoyer sur le front. Et de l'énergie à revendre à celles et ceux qui doivent trimer dans les usines. De leur côté, les Alliés vont trouver dans l'ancêtre du Speed leur « potion magique » : ce sera la Benzédrine.

Mais gare aux effets secondaires et à l'addiction mortifère.

Avec Jean-Marc Panis et l'écrivain historien Jean Claude Delhez, qui vient de publier « Tous drogués, 39/ 45 », nous revenons sur le parcours et les effets de cette drogue prétendue miracle.

