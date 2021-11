Un Jour dans l'Histoire : Henri La Fontaine sur Auvio

Alors que le Prix Nobel de la Paix a été attribué le 8 octobre dernier à la journaliste philippine Maria Ressa et au journaliste russe Dmitry Mouratov, intéressons-nous le temps d’une histoire à Henri La Fontaine, l’un des 4 Belges à avoir reçu ce prix prestigieux, c’était en 1913. Surnommé le « Pape de la Paix », Henri La Fontaine a été l’une des grandes figures de la vie sociale et politique belge entre le 19e et le 20e siècle. Passionné de musique et d’alpinisme, La Fontaine a été avocat, homme politique, franc-maçon, pacifiste, idéaliste et féministe. Tous ses combats, il les a menés chez nous bien entendu mais aussi à travers la planète entière. Avec le français Denis Lefebvre, secrétaire général de l’Office universitaire de recherche socialiste, qui vient de lui consacrer un essai (aux éditions de la Fondation Henri La Fontaine), Nicolas Buytaers revient sur la vie d’Henri La Fontaine dont les combats sont toujours d’actualité.