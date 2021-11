Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Rachel Carson sur Auvio

Nous sommes le 27 septembre 1962, à Boston, au nord-est des Etats-Unis.

C'est chez Houghton Mifflin qu'est publié un ouvrage intitulé « Silent Spring » (Le Printemps silencieux). Son autrice se nomme Rachel Carson. Une biologiste qui connaît déjà la notoriété grâce à ses récits sur l'histoire naturelle. Son nouveau livre est un succès et surtout, il crée la polémique, le scandale même. L'ouvrage met en avant les effets négatifs des pesticides sur l'environnement. Carson laisse également entendre que l'industrie chimique pratique de la désinformation avec la complicité des autorités publiques.

Les principaux concernés sont vent debout, certains accusent la chercheuse de préparer la mort de centaines de millions d'individus, mais aussi d'être une hystérique plus sensible à la cause des oiseaux qu'à la vie humaine. On s'en prend à sa vie privée. On la menace. Carson ne lâche rien. Jusqu'au jour où on lui fait part de l'intérêt, pour ses travaux, du président Kennedy.Elle est invitée à s'exprimer devant la Commission du Sénat. Son combat conduira à la création de l'Agence pour la Protection de l'Environnement.

Ce ne sera que le début d'un très long parcours en faveur de la cause écologique dont Rachel Carson fut l'une des pionnières.



Avec nous : Jean-Claude Idée, auteur et metteur en scène de la pièce « Rachel Carson ou le silence des oiseaux ». Le 15/11/21 à 19h30, dans le cadre des Universités Populaires.



14 heures : Henri La Fontaine



Alors que le Prix Nobel de la Paix a été attribué le 8 octobre dernier à la journaliste philippine Maria Ressa et au journaliste russe Dmitry Mouratov, intéressons-nous le temps d'une histoire à Henri La Fontaine, l'un des 4 Belges à avoir reçu ce prix prestigieux, c'était en 1913. Surnommé le « Pape de la Paix », Henri La Fontaine a été l'une des grandes figures de la vie sociale et politique belge entre le 19e et le 20e siècle. Passionné de musique et d'alpinisme, La Fontaine a été avocat, homme politique, franc-maçon, pacifiste, idéaliste et féministe. Tous ses combats, il les a menés chez nous bien entendu mais aussi à travers la planète entière. Avec le français Denis Lefebvre, secrétaire général de l'Office universitaire de recherche socialiste, qui vient de lui consacrer un essai (aux éditions de la Fondation Henri La Fontaine), Nicolas Buytaers revient sur la vie d'Henri La Fontaine dont les combats sont toujours d'actualité.

