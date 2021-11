Un Jour dans l'Histoire : Bière à manger, bière à boire: l'histoire de la cuisine à la bière sur Auvio

L'Europe est une terre de brasseurs: il semblerait donc logique que sa cuisine soit imprégnée du parfum de la bière. Mais l'Histoire n'est jamais aussi simple ! Même fille du pain, la bière est longtemps restée un produit à boire plutôt qu'à cuisiner, et son ascension vers le noble arsenal du cuisinier ne s'est pas faite sans peine... Cindya Izzarelli cuisine l'historien de la gastronomie Pierre Leclercq au sujet de ce versant doux-amer de la boisson préférée des Belges (et des Allemands, et des Anglais...)