Les monstres et nous - Un jour dans l'histoire

Invités : Nathalie Vanmuylder, présidente honoraire de la Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire, maître-assistante au sein du département biomédical de la Haute École Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles, assistante-chargée d'exercices à la Faculté de Médecine de l'ULB. Et Stéphane Louryan, dirige le Laboratoire d'Anatomie, Biomécanique et Organogenèse de la Faculté de Médecine de l'Université libre de Bruxelles où il y enseigne l'anatomie humaine et l'embryologie, membre de l'Académie royale de Médecine de Belgique. Autrice et auteur de « Les monstres - De la mythologie à la biologie du développement (pour une vision scientifique et humaniste de la différence) » éd. Académie royale de Belgique.